Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области до 10 января 2024 года

На время действия ОПР появились дополнительные требования пожарной безопасности, среди которых запрет применения пиротехники вне специальных площадок, определенных органами местного самоуправления, а также вне мест, на которых применение пиротехники не запрещено в соответствии с законодательством. Также требования включают оповещение жителей о действии ОПР на территории области, об оперативной обстановке с пожарам с 10.00 по 21.00 ежедневно не менее трех раз посредством громкоговорителей (при их наличии) на объектах с массовым пребыванием людей.