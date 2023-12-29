Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области до 10 января 2024 года

Для обеспечения безопасности населения Приангарья в связи с повышением пожарной опасности в новогодние и рождественские праздники с 08.00 29 декабря 2023 года до 08.00 10 января 2024 года в регионе введен особый противопожарный режим (ОПР). Соответствующее постановление подписал председатель облправительства Константин Зайцев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
На время действия ОПР появились дополнительные требования пожарной безопасности, среди которых запрет применения пиротехники вне специальных площадок, определенных органами местного самоуправления, а также вне мест, на которых применение пиротехники не запрещено в соответствии с законодательством. Также требования включают оповещение жителей о действии ОПР на территории области, об оперативной обстановке с пожарам с 10.00 по 21.00 ежедневно не менее трех раз посредством громкоговорителей (при их наличии) на объектах с массовым пребыванием людей.
Согласно данным ГУ МЧС России по Иркутской области, на текущий момент на контроль поставлено 134 места для запуска фейерверков, из них 55 находятся в Иркутске. Со списком площадок, предназначенных для запуска фейерверков, можно ознакомиться по ссылке. Кроме этого, подробную информацию о местах запуска фейерверков можно найти на сайтах МО.