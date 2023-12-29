Омичам рассказали, сколько дней продлятся новогодние праздники

Как сообщают в Минтруда РФ, в предстоящем году 6 и 7 января выпадают на выходные. В связи с этим выходной 6 января будет перенесён на пятницу 10 мая, а воскресенье 7 января на вторник 31 декабря.
В следующем году рабочая неделя начнётся с 9 января и продлится 4 дня. Следующие длинные выходные ожидают омичей в феврале — с 23 по 25 включительно, затем в марте — с 8 по 10.
Ранее омичей предупредили о сильном ветре с дождем перед Новым годом — порывы могут доходить до 25 м/с.
Тем временем омские торговые центры тоже изменят график своей работы на новогодних праздниках.