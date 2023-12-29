Успеть за три дня. В Петербурге ожидается много снега, редкий гололёд и даже до минус 15

Это типичная погода для конца декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от 0 до минус 12 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.