В Новый год и на Рождество не будут работать 14 вестибюлей метро Петербурга

Кроме того, 1 января с 2.00 до 4.30, а также 7 января с 2.00 до 4.30 будет прекращена продажа проездных и активация интернет-платежей. Пассажиры смогут приобрести жетоны только за наличку. Пройти в метро можно по жетонам, банковским картам и проездным.