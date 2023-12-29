Новый национальный бренд появился в Казахстане

Он также отметил, что 28 декабря РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений.