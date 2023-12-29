Новый национальный бренд появился в Казахстане

По словам официального представителя Министерства юстиции Талгата Уали, Адайская лошадь стала новым национальным брендом.
«Получение патентов на новые породы Адайской лошади будет способствовать дальнейшему ее сохранению и селекции, а также развитию национального бренда Республики Казахстан», — сказал Талгат Уали.
Он также отметил, что 28 декабря РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений.
«На основании этого заключения зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера», — сообщил Талгат Уали.
Представитель Минюста отметил, что сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене 29 декабря.
Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного лошади Адайской породы.