С 31 декабря по 8 января изменится расписание общественного транспорта

Со 2 по 8 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня, но количество рейсов уменьшат. Это коснётся не всех территорий. Городской и пригородный транспорт Кемерова и Новокузнецка будет работать по отдельному расписанию (его можно найти на сайтах муниципалитетов).