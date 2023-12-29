С 31 декабря по 8 января изменится расписание общественного транспорта

По информации регионального минтранса, с 31 декабря по 8 января меняется расписание общественного транспорта Кузбасса. Так, в канун Нового года автобусы будут курсировать по воскресному расписанию, а 1 января — по расписанию выходного дня с частным уменьшением рейсов.
Со 2 по 8 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня, но количество рейсов уменьшат. Это коснётся не всех территорий. Городской и пригородный транспорт Кемерова и Новокузнецка будет работать по отдельному расписанию (его можно найти на сайтах муниципалитетов).
Междугородние автобусы следуют тому же принципу: 31 декабря — по расписанию субботы, с 1 по 7 января — по расписанию вторника, 8 января — по расписанию воскресенья. С 8 же января при повышенном пассажиропотоке будут вводить дополнительные рейсы. Подробная работа транспорта в выходные тут.