Мэр Киева сообщил о взрывах в столице Украины
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе.
США вывели свои десантные корабли из Красного моря
Суда перешли в Восточное Средиземноморье.
Операторам связи запретят увеличивать тарифы выше инфляции
Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными.
Boeing предупредил о незакрепленном болте в самолетах 737 Max
Уже зафиксировано два случая неисправности.
В РФ предложили ослабить требования к самозанятым таксистам
Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров.
Главные новости 29 декабря
Мэр Киева сообщил о взрывах в столице Украины