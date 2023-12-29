Главные новости 29 декабря

Мэр Киева сообщил о взрывах в столице Украины

Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе.



США вывели свои десантные корабли из Красного моря

Суда перешли в Восточное Средиземноморье.



Операторам связи запретят увеличивать тарифы выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными.



Boeing предупредил о незакрепленном болте в самолетах 737 Max

Уже зафиксировано два случая неисправности.



В РФ предложили ослабить требования к самозанятым таксистам

Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров.