В Кемерове большинство магазинов будут работать 1 января

В официальном Telegram-канале администрации Кемерова рассказали, когда 31 декабря закроются торговые центры и когда они начнут свою работу 1 января.
В последний день 2023 года некоторые торговые центры закроются раньше. Губернский сельский рынок и рынок «Сотка» закроются в 15.00. До 17.00 проработает ТК «Сельский центр», на пол часа дольше будет открыт ТК «Социальный». Сделать покупки в ТК «Колос» и в ТК «Сельский рынок» надо успеть до 18.00. Большинство супермаркетов будет работать до 21.00. До 24.00 будет отрыта ТК «Лента» на Баумана, 20 и «Магнит» на пр. Октябрьский, 57.
1 января 2024 года торговые центры и супермаркеты будут открыты. Некоторые будут работать с самого утра (с 07.00 — рынок «Сотка»), некоторые откроются чуть позже: «Ласко» (с 9.00), ТК «Лента» и «Магнит» (с 10.00). Весь список опубликован на канале администрации.
Со 2 января все супермаркеты и торговые центры начнут свою работу по обычному графику.
Ранее мы сообщали, что с 31 декабря по 8 января меняется расписание общественного транспорта Кузбасса. В канун праздника автобусы будут курсировать по воскресному расписанию, а 1 января — по расписанию выходного дня с частным уменьшением рейсов.