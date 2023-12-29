В Кемерове большинство магазинов будут работать 1 января

В последний день 2023 года некоторые торговые центры закроются раньше. Губернский сельский рынок и рынок «Сотка» закроются в 15.00. До 17.00 проработает ТК «Сельский центр», на пол часа дольше будет открыт ТК «Социальный». Сделать покупки в ТК «Колос» и в ТК «Сельский рынок» надо успеть до 18.00. Большинство супермаркетов будет работать до 21.00. До 24.00 будет отрыта ТК «Лента» на Баумана, 20 и «Магнит» на пр. Октябрьский, 57.