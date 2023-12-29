В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, сообщает Минюст.
Это определено в Постановлении президента «О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе».
В соответствии с ним, Центр социальных услуг «Инсон» должен вести Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
«С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу один раз в год выделяются бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно)», — говорится в сообщении.
При этом, в случае утери одинокими престарелыми и лицами с инвалидностью биометрических паспортов (идентификационных ID-карты), их заменят до включения в реестр по заявке Центра социальных услуг «Инсон» без взимания госпошлины.
С 1 мая 2024 года вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, вводится ежемесячная материальная помощь в размере минимальных потребительских расходов для этой категории граждан.
Кроме того, с 1 марта 2024 года ассистенты соцработников, оказывающие услуги одиноким престарелым и лицам с инвалидностью с ограниченными способностями к самообслуживанию и передвижению, смогут работать по гибкому графику во все дни недели на почасовой основе.
С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:
создадут возможности для краткосрочного и долгосрочного пребывания или полного отбытия из дома-интерната по их потребности и желанию;
будут оказывать краткосрочные и долгосрочные социальные и реабилитационные услуги в мобильной форме и в форме дневных посещений.