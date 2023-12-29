В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты

«С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу один раз в год выделяются бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно)», — говорится в сообщении.