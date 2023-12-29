Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде: маршруты и время работы

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года пассажиров будут развозить до двух часов ночи. Так, нижегородское метро в новогодние праздники будет работать по расписанию выходного дня. Важно, что с 23:59 31 декабря до 02:00 1 января вагоны метро будут ходить с интервалом в 10 минут.