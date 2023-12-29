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Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде: маршруты и время работы

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде.
Источник: Комсомольская правда

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. Беспрепятственно вернуться домой можно будет на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. «Комсомолка» рассказывает, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде.

— В период с 1 января по 8 января работа маршрутов НПАТ будет организована в праздничном режиме, то есть автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Также известно, что троллейбусы будут работать в режиме выходного дня только 1 января, — рассказали в центре развития транспортных систем Нижегородской области.

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года пассажиров будут развозить до двух часов ночи. Так, нижегородское метро в новогодние праздники будет работать по расписанию выходного дня. Важно, что с 23:59 31 декабря до 02:00 1 января вагоны метро будут ходить с интервалом в 10 минут.

Так, в новогоднюю ночь до 02:00 добраться домой можно будет на следующих трамваях:

— № 2. Маршрут по городскому кольцу (в обе стороны);

— № 3. Маршрут «Московский вокзал, улица Октябрьской революции, площадь Комсомольская, микрорайон Молитовский, улица Глеба Успенского, Парк Дубки»;

— № 8. Маршрут «Гнилицы, Стригино, Мостоотряд, Малышево, улица Минеева, улица Смирнова, площадь Киселева, станция метро Автозаводская, станция метро Пролетарская, улица Игарская»;

— № 21. Маршрут «Черный пруд, улица Ильинская, площадь Лядова, площадь Комсомольская, микрорайон Молитовский, улица Глеба Успенского, Парк Дубки»;

Также дольше работать в новогоднюю ночь будут следующие троллейбусы:

— № 4 Маршрут «улица Минеева — улица Плотникова — улица Минеева»;

— № 5 Маршрут «Мещерское озеро — микрорайон Комсомольский — Мещерское озеро»;

— № 9 Маршрут «площадь Горького — микрорайон Кузнечиха-2 — площадь Горького»;

— № 10 Маршрут «Мещерское озеро — Авторынок Московский — Мещерское озеро»;

— № 14 Маршрут «улица Плотникова — улица Патриотов — улица Плотникова»;

— № 15 Маршрут «Тоннель Московского вокзала — платформа Чаадаево — Тоннель Московского вокзала»;

— № 17 Маршрут «площадь Горького — микрорайон Кузнечиха-2 — улица Большая Покровская»;

— № 31 Маршрут «площадь Горького — микрорайон Щербинки-2 — улица Большая Покровская».

А вот как в Новый год будут ходить автобусы:

— А-1 Маршрут «площадь Минина и Пожарского — ЖК Окский берег — площадь Минина и Пожарского»;

— А-3 Маршрут «Красное Сормово — Высоково — Красное Сормово»;

— А-11 Маршрут «улица Дружаева — Аэропорт — улица Дружаева»;

— А-40 Маршрут «микрорайон Юг — улица Академическая — микрорайон Юг»;

— А-41 Маршрут «микрорайон Цветы — метро Стрелка — микрорайон Цветы»;

— А-43 Маршрут «улица Литвинова — автовокзал Щербинки — улица Литвинова»;

— А-48 Маршрут «улица Литвинова — поселок Сортировочный — улица Литвинова»;

— А-61 Маршрут «микрорайон Верхние Печеры — улица Литвинова — микрорайон Верхние Печеры»;

— А-68 Маршрут «улица Космическая — площадь Минина и Пожарского — улица Космическая»;

— А-71 Маршрут «посёлoк Торфопредприятие — площадь Минина и Пожарского — посёлoк Торфопредприятие»;

— А-92 Маршрут «Рынок Бурнаковcкий — микрорайон Цветы — Рынок Бурнаковcкий»;

— А-95 Маршрут «посёлок Дубравный — площадь Минина и Пожарского — посёлок Дубравный».