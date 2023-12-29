Перевыполнили план: в Волгоградской области сделали полсотни зарядных станций для электромобилей

На территории Волгограда и области в 2023 году построили 50 электрозарядных станций. По их числу регион занимает четвертое место в стране. Всего в Волгоградской области работают 59 зарядных станций для электромобилей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.
— В регионе перевыполнен план 2023 года по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, — отметили в облпромторге и ТЭК.
По соглашению минэнерго и РФ и региональной администрацией в Волгоградской области в 2023 году должны были сделать 36 электрозарядок. Работы проводились с предоставлением инвесторам субсидий на сумму 99,36 миллиона рублей. Удалось сократить сроки создания и введения в эксплуатацию объектов.
В Волгограде в уходящем году появились 27 зарядных станций, 4 — в Волжском, по 2 — в Камышине, Калачовском и Ленинском районе. По одному подобному объекту установили в Михайловке, Урюпинске, Фролово, Быковском, Городищенском, Дубовском, Котельниковском, Николаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Старополтавском, Чернышковском районах.