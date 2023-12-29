Перевыполнили план: в Волгоградской области сделали полсотни зарядных станций для электромобилей

На территории Волгограда и области в 2023 году построили 50 электрозарядных станций. По их числу регион занимает четвертое место в стране. Всего в Волгоградской области работают 59 зарядных станций для электромобилей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.