В Геленджике построили самую крупную яхтенную марину в стране

Строительство шло в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». По результатам стройнадзора на объект уже получено заключение о соответствии. Теперь в районе Тонкого мыса смогут швартоваться моторные, парусные маломерные и пассажирские суда. В общем яхтенный комплекс способен принять 275 яхт, имеется причал для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек. Кроме того, марина может принимать суда категории «Князь Владимир».