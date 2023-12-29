В Геленджике построили самую крупную яхтенную марину в стране, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».
Строительство шло в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». По результатам стройнадзора на объект уже получено заключение о соответствии. Теперь в районе Тонкого мыса смогут швартоваться моторные, парусные маломерные и пассажирские суда. В общем яхтенный комплекс способен принять 275 яхт, имеется причал для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек. Кроме того, марина может принимать суда категории «Князь Владимир».
Объект уникален тем, что большая часть строительства велась в открытой акватории моря.
В ходе работ было углублено дно, сделано берегоукрепление, построено здание дежурного, трансформаторная подстанция, очистные сооружения и проведены другие необходимые работы.
Теперь самая глубокая отметка составляет минус 7,5 метра. Также были построены защищающие акваторию от морских волн молы, а дно укреплено камнем. Общая акватория марины составляет 14,3 гектара.
Напомним, создание «Новой Анапы» по проекту победителя оценили в 500 млрд рублей. Волков уточнил, что это расчетный объем инвестиций. Часть средств — это государственный бюджет, эти средства по плану направят на создание инженерной инфраструктуры и прочих объектов.