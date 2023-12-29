МВД на два года освободило россиян от обязанности продлевать права

Срок действия водительских прав составляет десять лет. Для получения новых автомобилистам надо заново проходить медкомиссию, оплачивать пошлину за их оформление и обращаться в ГИБДД или МФЦ для замены. Если срок действия водительского удостоверения закончился, то управлять автомобилем запрещено. За руль нельзя садиться до тех пор, пока автомобилист не получит новый документ. В противном случае водителя ждет штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. по части 1 ст. 12.7 КоАП.