Спасли провалившихся под лед: полицейских наградят в Атырау

Когда в районное отделение полиции поступило сообщение о помощи, сотрудники как раз выходили со строевого сбора. Здесь же находился инспектор отдела воспитательной работы и кадров Роман Насихан. Все они немедленно отправились на спасательную операцию, пишет издание.