Чем казахстанцам запомнится уходящий год

Для граждан, применивших процедуры судебного и внесудебного банкротства, в течение пяти лет будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов (кроме получения микрокредитов ломбардов). Повторное банкротство возможно только через семь лет. Также будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после признания должника банкротом. Во время мониторинга финансового состояния осуществляется проверка действий должника, совершенных в личных интересах для уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. Результаты этой проверки могут быть основанием для прекращения процедуры или для отказа в прекращении обязательств банкрота. Уполномоченный орган в случае выявления факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, направляет кредиторам результаты мониторинга финансового состояния банкрота. При получении этой информации кредиторы вправе обратиться в суд об отмене признания должника банкротом и возобновлении процедуры банкротства по Гражданскому процессуальному кодексу.