Чем казахстанцам запомнится уходящий год

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор важных событий уходящего года.
Закон о банкротстве физических лиц
3 марта 2023 года вступил в силу Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», согласно которому казахстанцы могут применить три вида процедур. Это внесудебное банкротство (при долге менее 1600 МРП или 5,52 млн тенге при МРП в 3450 тенге в 2023 году), судебное банкротство (при долге свыше 1600 МРП или 5,52 млн тенге при МРП в 3450 тенге в 2023 году) и восстановление платежеспособности. При этом подать на банкротство может только сам должник.
Преимуществом третьего вида процедур — восстановления платежеспособности — является то, что после него должнику не присваивается статус «банкрот». Соответственно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
Для граждан, применивших процедуры судебного и внесудебного банкротства, в течение пяти лет будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов (кроме получения микрокредитов ломбардов). Повторное банкротство возможно только через семь лет. Также будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после признания должника банкротом. Во время мониторинга финансового состояния осуществляется проверка действий должника, совершенных в личных интересах для уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. Результаты этой проверки могут быть основанием для прекращения процедуры или для отказа в прекращении обязательств банкрота. Уполномоченный орган в случае выявления факта приобретения банкротом имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе общего совместного имущества, направляет кредиторам результаты мониторинга финансового состояния банкрота. При получении этой информации кредиторы вправе обратиться в суд об отмене признания должника банкротом и возобновлении процедуры банкротства по Гражданскому процессуальному кодексу.
Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.
При подаче гражданами заявлений о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства оплата государственной пошлины составляет 0,3 МРП. Внесудебное банкротство является бесплатной процедурой.
Выборы
19 марта 2023 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, а также маслихатов всех уровней.
24 марта 2023 года стали известны итоги выборов депутатов маслихатов Алматы и Астаны по одномандатным территориальным округам. Всего были избраны 3 тыс. 415 депутатов 223 маслихатов всех уровней по стране.
Окончательные итоги выборов в мажилис стали известны 27 марта 2023 года. Были избраны 98 депутатов мажилиса, в том числе 69 — от партий. «По итогам голосования по партийным спискам на распределение депутатских мандатов допущено шесть политических партий: партия Amanat, Народно-демократическая партия “Ауыл”, партия Respublica, Народная партия Казахстана (НПК), Демократическая партия “Ақ жол”, Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Партия зеленых “Байтақ”, не набравшая 5% голосов, не проходит», — пояснял председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
На выборах проголосовало 6 366 441 человек. Согласно количеству набранных голосов избирателей, депутатские мандаты были распределены между политическими партиями следующим образом:
— Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 6 (535 139 голосов, 8,41%);
— Партия Amanat — 40 (3 431 510, 53,9%);
— Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 8 (693 938, 10,9%);
— Общенациональная социал-демократическая партия — 4 (331 058, 5,2%);
— Народная партия Казахстана — 5 (432 920, 6,8%);
— Партия Respublica — 6 (547 154, 8,59%).
27 марта 2023 года также стали известны итоги выборов 29 депутатов мажилиса по одномандатным территориальным округам.
«В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности. Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев 29 марта 2023 года на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва.
29 марта 2023 года правительство в соответствии с Конституцией сложило полномочия перед вновь избранным мажилисом. Сообщалось, что кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. На следующий день, 30 марта 2023 года, стало известно о том, что Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра, который он занимает с 11 января 2022 года. Мажилис на пленарном заседании дал согласие о его назначении главой правительства.
Отметим, что 5 ноября 2023 года в Казахстане впервые прошли прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. По данным ЦИКа, выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 года.
Отмена программы льготного автокредитования через ФРП
20 июня 2023 года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов рассказал, почему отменили программу по льготному автокредитованию физических лиц через Фонд развития промышленности (ФРП).
«Вы знаете, у нас есть две программы. Одна из них разрабатывается Банком Развития Казахстана, а другая реализуется по направлению Фонда развития промышленности. Теперь будут внесены изменения в программу, реализуемую через Фонд развития промышленности. Средства будут направлены на обновление автобусного парка в регионах. А программа Банка Развития Казахстана останется без изменений», — сказал он.
Возврат незаконно приобретенных активов государству
12 июля 2023 года президент подписал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Также была создана комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра.
При возникновении разумного сомнения в отношении активов лица, совокупный размер которых превышает 13 млн МРП — 44 млрд 850 млн тенге (при МРП в 3450 тенге в 2023 году) или около 100 млн долларов, сведения о таком лице включаются в реестр по возврату активов. После включения в реестр лицу необходимо доказать в суде законность происхождения активов. В противном случае они признаются как активы необъяснимого происхождения и подлежат возврату государству.
8 сентября 2023 года стало известно о том, что были разработаны Правила проверки законности происхождения активов.
Рабочим органом вышеуказанной комиссии является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, который был образован 5 октября 2023 года.
На конец ноября государству вернули активы на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около 600 млн долларов — активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ — около 15 млн долларов, из Австрии — 82 млн долларов, из Лихтенштейна — 260 млн долларов, из Гонконга — 2 млн долларов.
Новые министерства
1 сентября 2023 года в Казахстане были созданы новые министерства. Так, из министерства экологии и природных ресурсов было выделено министерство водных ресурсов и ирригации.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) разделили на министерство транспорта и министерство промышленности и строительства. Министерство информации и общественного развития (МИОР) преобразовали в министерство культуры и информации, а министерство культуры и спорта — в министерство туризма и спорта.
Теперь в Казахстане 21 министерство.
Численность населения
В ноябре 2023 года численность населения Казахстана достигла 20 млн человек. Глава государства поздравил казахстанцев с этим событием.
Трагедии
8 июня 2023 года на территории Батпаевского лесничества в области Абай возник пожар. 9 июня 2023 года 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР “Семей орманы” направились на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. В этот же день были обнаружены тела троих работников лесничества. Тела 11 сотрудников лесхоза удалось найти только на следующие сутки. 12 июня 2023 года был объявлен Днем общенационального траура. Общая площадь пожара составила 60 тыс. гектаров.
17 августа 2023 года на шахте Казахстанская, которая принадлежит «АрселорМиттал Темиртау», произошло воспламенение конвейерной ленты. В момент инцидента в шахте находились 227 человек, из которых 222 шахтера были выведены на поверхность. Пять горняков погибли. «По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства», — озвучил итоги работы правительственной комиссии по расследованию причин аварии и гибели работников на шахте министр по ЧС Сырым Шарипханов.
28 октября 2023 года на шахте имени Костенко в Карагандинской области, также принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека. Пять были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 поднялись самостоятельно. Всего погибло 46 человек. 29 октября 2023 года был объявлен Днем общенационального траура. Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». 9 декабря 2023 года стало известно о том, что арестовано 7 человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля на шахте имени Костенко.
Напомним, что 3 ноября 2022 года в Шахтинске на шахте имени Ленина «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В шахте находилось 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника были госпитализированы с различными травмами. 8 декабря 2022 года на коксохимическом производстве металлургического комбината АМТ произошел еще один смертельный случай, после чего была создана специальная комиссия.
8 декабря 2023 года стало известно о заключении Правительством РК и корпорацией ArcelorMittal сделки о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану.
Казахстанский государственный фонд прямых инвестиций АО Qazaqstan Investment Corporation приобрел все акции металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Сумма сделки составила 286 млн долларов. ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд «Қазақстан халқына», направленные на поддержку проектов в области здравоохранения и образования Карагандинской области, в том числе на развитие города Темиртау.
Также стал известен новый инвестор «АрселорМиттал Темиртау». Им стал председатель совета директоров АО «Группа компаний Allur» Андрей Лаврентьев. По условиям сделки он должен вложить 3 млрд долларов в модернизацию комбината и шахт.