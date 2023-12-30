Напиток казахстанского производства назвали опасным в России

«Шипучку производит “Кока-Кола Алматы Боттлерс”. Она уже стала печально известной в Краснодарском крае, где лабораторные исследования доказали несоответствие колы техническим регламентам. В составе присутствуют аспартам и другие подсластители, которые не указаны на этикетке. Региональные власти уже призвали покупателей внимательно изучать состав товара, а опасную колу распорядились изъять», — говорится на портале.