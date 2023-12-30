Более 500 человек застряли в аэропорту Астаны перед Новым годом

Напомним, сегодня утром аэропорт Астаны перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями. Сообщалось о задержке десятков авиарейсов. Кроме того, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы. Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, в Астане 30 декабря ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 15−20 м/с, а временами — до 23−28 м/с.