МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС Башкирии, с 20:00 30 декабря до 20:00 31 декабря ожидается облачная погода. Небольшой снег, местами до умеренного, днем переходящий в мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный ночью 2−7 м/с, днем 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью −4,-9, по северу −14,-19, днем +2,-3, по северу до −8. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в снеге 1−2 км.