Ситуацию на дорогах Казахстана прокомментировали в Минтранспорта

«На протяжении последних 5 дней в большей части страны наблюдаются неустойчивые погодные условия, вызванные обильным снегопадом, штормовым ветром и отсутствием видимости. Так, международный аэропорт города Астана не принимает самолеты, увеличился спрос на проезд на железнодорожном транспорте, а также остаются закрытыми ряд участков автодорог», — говорится в сообщении Минтранспорта в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Автомобильные дороги По данным министерства, по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Темиртау задействовано 55 единиц специализированной техники и 72 человека. Под сопровождением техники дорожных службы проводится пропуск автомашин на двух участках, на текущий час наблюдается проезд порядка 3 тыс. машин. Вместе с тем, согласно прогнозу погоды, нестабильные погодные условия будут сохраняться вплоть до 3 января. В «КазАвтоЖол» на постоянной основе мониторят количество скопления машин на закрытых участках.
«В случае значительного скопления будут приняты меры по их пропуску под сопровождением только в дневное время суток при допустимой видимости», — отметили в Минтранспорта.
Железнодорожный транспорт
По информации ведомства, в период с 27 декабря по 3 января 2024 года организовано: 2 дополнительных поезда по направлениям Астана — Алматы — Астана и Астана — Шымкент — Астана; По направлениям с высоким спросом на перевозку к схемам 19 поездов осуществляется включение дополнительно 296 прицепок; Организовано 2 дополнительных рейса к пригородному поезду Астана — Павлодар. Вместе с тем, ввиду сложных метеорологических условий, которые привели к закрытию автомобильных трасс Астана — Боровое (Щучинск) и Астана — Караганда, предусмотрено размещение людей сверхустановленного норматива вместимости. Кроме того, 30 декабря был организован дополнительный пригородный рейс по направлению Астана — Кокшетау.
Напомним, вчера более 200 человек эвакуировали с закрытой трассы в Акмолинской области. Еще на одной трассе в Акмолинской области — Астана — Петропавловск — из-за метели произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 16 машин. Один из водителей погиб. Кроме того, ранее сообщалось, что людей с трассы эвакуировали и в области Абай. Там из-за гололеда с дороги чуть не слетели четыре автобуса. 214 человек спасатели доставили в безопасные места.
При этом в Астане из-за непогоды массово задерживаются самолеты. Сегодня утром аэропорт Астаны перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями. Кроме того, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.