Ситуацию на дорогах Казахстана прокомментировали в Минтранспорта

Напомним, вчера более 200 человек эвакуировали с закрытой трассы в Акмолинской области. Еще на одной трассе в Акмолинской области — Астана — Петропавловск — из-за метели произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 16 машин. Один из водителей погиб. Кроме того, ранее сообщалось, что людей с трассы эвакуировали и в области Абай. Там из-за гололеда с дороги чуть не слетели четыре автобуса. 214 человек спасатели доставили в безопасные места.