Футболист Илья Вахания оценил город Ростов

Защитник ФК «Ростов» Илья Вахания рассказал, какие места ему нравятся в донской столице. Об этом футболист поделился с изданием 161.RU. Отметим, что в ростовский клуб Вахания перешел этим летом. Раньше он играл в «Зените». Так, футболист заявил, что в донской столице ему нравятся те места, где можно вкусно поесть. В пример он привел местные рестораны. А ещё он любит гулять по Парку Горького, ул. Пушкинской и набережной. Также Илье нравится теплая ростовская погода и отсутствие пробок.