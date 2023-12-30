Сильный снег и гололед ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки

Из-за ухудшения погоды возможно повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ, с заторами на автотрассах федерального, регионального и местного значения и увеличением количества ДТП. Возможны нарушения в работе аэропорта.