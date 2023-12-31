Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах

Важно знать! Если фейерверк или салют не сработал, ни в коем случае нельзя подходить к нему в течение часа! Расчетное время должно быть указано среди прочего на упаковке или в инструкции к изделию. По прошествии времени изделие необходимо погрузить в емкость с водой, желательно на всю ночь. Только после этого снаряд можно утилизировать, подчеркнули в ГУ МЧС России по Республике Крым.