Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах

Они, оказывается, есть и у таких с виду безопасных новогодних атрибутов, как елка или гирлянда.
Подробнее о том, что важно помнить в новогоднюю ночь, чтобы праздник не превратился в ЧП, рассказал в эфире радио «Спутник» в Крыму замначальника Управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.
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В Республике Крым указом Сергея Аксенова действует запрет на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, относящиеся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Однако к выбору и покупке даже таких, казалось бы, безобидных изделий нужно подходить ответственно, ведь они тоже способны причинить вред здоровью.
Первое, на что специалист советует обратить внимание — сертификат подлинности товара.
«Сертификат должен быть с мокрой печатью продавца о том, что данное изделие действительно сертифицировано и безопасно к эксплуатации. На каждом пиротехническом изделии должна быть подробная инструкция на русском языке (большая часть пиротехники завозится в Россию из-за рубежа — ред.). Должна также присутствовать информация о дате изготовления и сроке годности данной продукции, размеры опасной зоны конкретного изделия, срок годности, гарантийный срок эксплуатации изделия, реквизиты производителя, способы безопасного запуска и подготовки изделия к запуску», — перечислил важные моменты Александр Козинец.
Если говорить о разрешенных в этом году изделиях первого класса опасности, то для большинства из них опасное расстояние, на котором не стоит находиться — полметра. Это один из факторов, почему их можно использовать в помещении. Для пиротехники второго класса опасности этот показатель уже резко увеличивается до пяти метров.
Кстати, для тех находчивых весельчаков, которые решат обойти запрет, закупив салюты для запуска с балкона, представитель МЧС напоминает: такие выходки строго запрещены.
Есть и другие типичные ошибки, которые приводят к травмам.
«Наиболее травмоопасная статистическая ошибка — когда человек зажигает фитиль и ждет, сработает ли устройство. Потом ему начинает казаться, что что-то не так, он начинает перепроверять: наклоняется, рассматривает. В этот момент, возможно, и произойдет выстрел, и человек получит травму», — пояснил Александр Козинец.
Представитель спасательного ведомства также напоминает: любые пиротехнические изделия не рекомендуется использовать взрослым в состоянии алкогольного опьянения и детям. В МЧС также не рекомендуют запускать даже самые маленькие салюты в ветреную погоду, при скорости ветра выше 5 м/с.
Важно знать! Если фейерверк или салют не сработал, ни в коем случае нельзя подходить к нему в течение часа! Расчетное время должно быть указано среди прочего на упаковке или в инструкции к изделию. По прошествии времени изделие необходимо погрузить в емкость с водой, желательно на всю ночь. Только после этого снаряд можно утилизировать, подчеркнули в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Елка, не гори
Некоторые правила безопасности касаются и новогодних елок. Они могут и различаться в зависимости от того, какую именно будут устанавливать в доме — живую или искусственную.
«Конечно, дети больше любят живую ель: от нее появляется хвойный запах, который задает настроение. Но с точки зрения безопасности лучше использовать искусственную ель: это сертифицированное изделие, которое как правило производится из трудновоспламеняемых материалов», — обратил внимание крымчан на важную деталь Александр Козинец.
Каких-то строго запрещающих рекомендаций по установке ели в доме не существует, признает представитель МЧС. Однако любую, даже искусственную ель все-таки не советуют украшать восковыми свечами, легко воспламеняющимися игрушками или другими изделиями, связанными с открытым огнем.
Неприятностей в новогоднюю ночь могут подкинуть крымчанам и неисправные гирлянды с огнями. Чаще всего их необходимо подключать к сети, а это значит, что изделие нужно еще на этапе покупки проверить на исправность и целостность.
«Попросите, чтобы специалист в магазине проверил гирлянду на месте. При включении гирлянды и в магазине, и дома, не должно быть специфических запахов, а провода и розетка не должны нагреваться», — подчеркнул представитель МЧС.