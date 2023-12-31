Как белорусы будут работать и отдыхать в январе?

«1,2 января — Новый год. Эти даты в нашей стране официально признаны нерабочими праздничными днями», — рассказали в Минтруда.
Таким образом выходными днями являются: 30,31 декабря 2023 года и 1,2 января 2024 года.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в январе 2024 года при шестидневной рабочей неделе (с выходным днем в воскресенье) будет 25 рабочих дней, при пятидневной (с выходными днями в субботу и воскресенье) — 21 рабочий день.
Расчетная норма рабочего времени в январе 2024 года при 40-часовой рабочей неделе составит:
- для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 168 часов;
- для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 166 часов.