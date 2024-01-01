Три жилых дома горели в Хабаровском крае на Новый год

Хабаровский край встретил Новый год без серьёзных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Согласно данным Центра управления в кризисных ситуациях, 31 декабря и в ночь на 1 января в крае произошло 17 пожаров, три из них — в жилом секторе; пострадавших нет. Один раз спасателей вызывали на место ДТП для ликвидации последствий. Социально значимых аварий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
ГУ МЧС просит жителей края неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности во время январских каникул, чтобы не допустить трагедии.
«Своевременно сообщайте о пожаре или любых его признаках в пожарную охрану. Сделать это необходимо независимо от размеров и места возгорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения», — отметили в ведомстве.