Три жилых дома горели в Хабаровском крае на Новый год

Согласно данным Центра управления в кризисных ситуациях, 31 декабря и в ночь на 1 января в крае произошло 17 пожаров, три из них — в жилом секторе; пострадавших нет. Один раз спасателей вызывали на место ДТП для ликвидации последствий. Социально значимых аварий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.