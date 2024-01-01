Волгоградцам напомнили об опасности фейерверков и бенгальских огней на новогодних праздниках

Волгоградцев призывают с осторожностью использовать в квартирах и домах бенгальские огни, настольные фонтаны. При выборе более серьезной пиротехники необходимо помнить, что доверить ее эксплуатацию лучше всего профессионалу. Для самостоятельного использования лучше стоит обратить внимание на класс опасности (он должен быть 2 или 3).