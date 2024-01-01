Волгоградцам напомнили об опасности фейерверков и бенгальских огней на новогодних праздниках

ГУ МЧС по Волгоградской области напомнили жителям о правилах безопасности при запуске фейерверков на новогодних праздниках. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, в прошлом году самое большое количество пожаров случилось именно 1 января. Только за период долгих выходных спасатели страны потушили более 6000 пожаров. Самая частая причина воспламенений — неосторожное обращение с огнем.
Волгоградцев призывают с осторожностью использовать в квартирах и домах бенгальские огни, настольные фонтаны. При выборе более серьезной пиротехники необходимо помнить, что доверить ее эксплуатацию лучше всего профессионалу. Для самостоятельного использования лучше стоит обратить внимание на класс опасности (он должен быть 2 или 3).
В случае ЧП необходимо позвонить по телефону «101».