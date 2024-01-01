К Земле пришли потоки жёсткого рентгеновского излучения: на Солнце произошла самая мощная за 7 лет вспышка

За полчаса до наступления нового года в Калининграде приборы зафиксировали на Солнце самую мощную за 7 лет вспышку. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
«Основным воздействием от события стали потоки жёсткого рентгеновского излучения высокой мощности, которые уже пришли к Земле и были поглощены верхними слоями атмосферы», — рассказали учёные.
Эксперты оценили мощность выброса солнечной плазмы на X5.0 баллов. Последний раз более сильная вспышка наблюдалась в сентябре 2017 года.
Специалисты отметили, что эпицентр взрыва находился на обратной стороне светила, поэтому любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны.