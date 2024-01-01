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Снегопад и сильный ветер: омских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Непогода наблюдается в границах федеральных дорог области.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: Om1.ru

Пресс-служба омской Госавтоинспекции предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В настоящее время на федеральных автодорогах «Челябинск- Новосибирск», в границах Омского, Марьяновского районов, «Тюмень — Омск», в границах Любинского района наблюдается снег и сильный ветер.

В связи с этим специалисты ГИБДД просят омских автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения, выдерживать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких манёвров, снижать скорость, чтобы в случае нештатной ситуации своевременно принять меры.

Также внимательнее просят проезжать пешеходные переходы, поскольку в снегопад у пешеходов обзор тоже ограничен.