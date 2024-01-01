Снегопад и сильный ветер: омских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Пресс-служба омской Госавтоинспекции предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В настоящее время на федеральных автодорогах «Челябинск- Новосибирск», в границах Омского, Марьяновского районов, «Тюмень — Омск», в границах Любинского района наблюдается снег и сильный ветер.