Снегопад и сильный ветер: омских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

Пресс-служба омской Госавтоинспекции предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В настоящее время на федеральных автодорогах «Челябинск- Новосибирск», в границах Омского, Марьяновского районов, «Тюмень — Омск», в границах Любинского района наблюдается снег и сильный ветер.
В связи с этим специалисты ГИБДД просят омских автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения, выдерживать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких манёвров, снижать скорость, чтобы в случае нештатной ситуации своевременно принять меры.
Также внимательнее просят проезжать пешеходные переходы, поскольку в снегопад у пешеходов обзор тоже ограничен.