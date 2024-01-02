Рождество 2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий для взрослых и детей

Не успеют в Нижнем Новгороде отгреметь новогодние праздники, как начнутся рождественские. И по своей программе они будут не менее насыщенными. «Комсомолка» предлагает ознакомиться с подробной программой праздничных мероприятий на Рождество 2024 в Нижнем Новгороде, чтобы узнать, как и где лучше отметить рождественские праздники.
Заповедные кварталы.
В Рождество в окнах расселенных домов Трехсвятского квартала можно наблюдать аудиовизуальную выставку «Соседи». Заглянув в подсвеченное окно, нижегородцы увидят подлинные предметы жителей, а также смогут узнать историю каждого экспоната благодаря аудиогиду.
— Вновь зажгутся погасшие окна, а предметы из разных времен, найденные в этих домах, расскажут историю бывших жителей: художников, фотографов и букинистов, — пишут организаторы. — Не бойтесь заглянуть к соседям!
В 12:00 7 января пройдет программа «Помощники почтальона» (6+). Этот формат подойдёт для семей с детьми. В стоимость программы включён мини-подарок и фирменная открытка.
— Мы перенесемся в начало XX века и отправимся в путешествие по Трехсвятскому кварталу, чтобы вместе с почтальоном доставить письма, открывая неизвестные адреса из прошлого, — сообщают организаторы.
Также в квартале церкви Трех Святителей 7 января в 13:00 ожидается экскурсия «Праздность и безделье в XIX веке» (18+). Во время прогулки нижегородцы узнают, как был устроен досуг горожан более ста лет назад, куда они ходили и как проводили праздники. В конце экскурсии ожидается чаепитие с сюрпризом.
Спорт Порт.
На Рождество можно будет посетить и зимнюю площадку «Спорт Порт» у стадиона «Нижний Новгород». Такой выбор подойдёт любителям зимних активностей и подвижного отдыха. Тут можно будет покататься на снегокатах или большом катке с красивой ёлкой в центре, испытать тюбинг-карусель, скатиться с ледяной горки и сделать много кадров на фоне украшенных фотозон. На месте можно будет вкусно перекусить, купив угощения в фуд-корте.
«Горьковская ярмарка».
Ещё 7 января с 10:00 до 19:00 нижегородцы могут забежать на «Горьковскую ярмарку» на площади Горького. Там будет работать 20 ярмарочных домиков, где можно посетить мастер-классы или купить изделия из керамики, кожи, дерева, глины, продукты питания нижегородских производителей. Будут работать и праздничные фотозоны.
Нижегородская ярмарка.
Ощутить рождественскую атмосферу можно будет с 10:00 до 23:30 на Нижегородской ярмарке. 7 января, как и в другие дни, здесь будет работать уличный каток, ярмарочный базар, карусель. У фотозон по мотивам сказок Пушкина, а ещё на ярмарке можно будет повстречать новогодних персонажей и аниматоров в образах пушкинских сказок.
Детишкам стоит быть готовыми к участию в играх и посещению коротких интерактивных представлений. У всех посетителей, от мала до велика, будет возможность пройти сквозь ледовый лабиринт.
Парк Швейцария.
Масштабная праздничная программа развернётся и в парке «Швейцария». Здесь 7 января будет проходить увлекательный квест «Звёздная Швейцария». По словам организаторов, это интерактивная игра подойдёт для всех посетителей парка.
Также на аллеях детского парка с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00 юных нижегородцев будут развлекать мимы, Дед Мороз и Снегурочка. Их шествие будет завораживающим и интересным. А с 13:00 до 13:30 и с 18:00 до 18:30 можно будет посмотреть спектакль «Новогодняя сказка» на площадке около шишки, это вход в парк на остановке Медицинская.
Естественно, в этот день стоит заглянуть и на рождественскую ярмарку, которая будет работать на центральной площади парка.
Автозаводский парк, парк «Светлоярский» и парк им. Я. М. Свердлова.
В трёх парках Нижнего Новгорода на Рождество пройдут анимационные программы. С 14:00 до 16:00 посетителей ждут сказочные представления, тематические конкурсы и музыкальные программы.
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение».
Спектакль «Легенда о драконе» (6+) покажут в театре музыкально-пластической драмы «Преображение» в 10:30, 13:00 и 15:30 7 января. Новогодняя сказка расскажет о драконе — символе 2024 года. После спектакля юных ребятишек ждёт игровая программа у новогодней ёлки.
— В далекой-далекой стране в священной бамбуковой роще обитают двенадцать могущественных зверей. Каждый год один из них становится покровителем Земли. И вот наступает черед самого сильного из них — дракона, но случается непредвиденное и зверей похищают! А это значит, что дракон не вступит в свои права, Новый год не наступит и время остановится…, — говорится в описании к спектаклю.
Театр кукол.
На Рождество вместе с детьми можно сходить и в театр кукол, где покажут праздничную сказку «Легенда снежной горы» (0+). Представление будут давать в 11:00, 13:30, 16:00, 18:30.
Зрителей ждет театрально-игровое представление, которое начнется уже в фойе хороводом вокруг ёлки.
— Плечом к плечу с госпожой Вьюгой, Снежинкой, Снеговиком и быстрым Зайцем дети узнают Легенду снежной горы. Конечно, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки. Дорога от подножия горы к её вершине будет сопровождаться веселым хороводом вокруг ёлочки-красавицы, танцами, задорными играми и загадками, а Снеговик научит детей походной песенке, чтобы путь был веселее, — говорится в описании постановки на сайте театра.
Театр «Вера».
В афише театра «Вера» на Рождество значится две новогодние программы — праздничный интерактив для малышей 3−5 лет и спектакль для ребят от 6 лет.
В 10:30 можно будет увидеть новогоднее представление «Ёлки-палки, чудеса!» (6+). Детей будет ожидать спектакль в зале и игровая программа в фойе.
— Снегурочка со зверятами лес украшает, Дедушка Мороз достал свой волшебный посох и ребятам подарки готовит. А в городском клубе хотят устроить супершоу с необычными персонажами. Где же их раздобыть? Конечно, в лесу! Где и ёлки, и палки, и баба Яга, и такие чудеса, что даже Дед Мороз удивится! — говорится в описании к представлению.
А в 10:00, 13:00 и 16:00 в репертуаре театра будет и интерактивный праздник для малышей «Тайна новогодних апельсинов» (0+). Детей и их родителей ждут весёлое представление, игры, танцы и хоровод.
— Хотите познакомиться с двумя веселыми пингвинами Лу-Лу и Ди-Ди необычного оранжевого цвета? Мама говорит, что они похожи на апельсины! Вот и решили любопытные малыши отправиться в невероятное путешествие в поисках тех самых апельсинов и разгадать тайну своего появления на свет, — сообщают организаторы.
Усадьба Рукавишниковых.
7 января нижегородцы также могут посетить выставку «Волшебный мир зимних праздников» (0+) в усадьбе Рукавишниковых. Посетители увидят украшенные парадные залы и интерьеры усадьбы, а также смогут понять и прочувствовать, как проходила подготовка к новогодним и рождественским праздникам в прошлые века.
В экспозиции также представлена картина «Перед школьным маскарадом» известной художницы Ирины Бржеской, а также уникальные предметы, которые могли бы послужить прекрасными подарками для взрослых на праздники в позапрошлом столетии, — вышивки бисером, трубки, подсвечники, подчасники, костяной дракон как символ наступающего года.
Технический музей.
7 января в 11:00 и 15:00 нижегородцев и гостей города приглашают в Технический музей на новогоднюю костюмированную программу «Новогодние истории» (6+). В ходе экскурсии гости встретят четырёх героев — Мужичка, Хозяюшку, Снегурочку и Дворянина. Они расскажут о том, как готовились и отмечали Новый год и Рождество в дореволюционной России и в Советском Союзе. Также гостей ждёт викторина и подарки.
— Мужичок покажет инструменты, которые использовали наши предки для изготовления гуслей, расскажет о том, как работали кузнецы и какие красивые и необычные подарки делали из металла. Хозяюшка поможет крестьянам и крестьянкам нарядиться к празднику и откроет вместе с гостями сундучок-шкатулку с секретом. Снегурочка расскажет о праздновании Нового года в СССР. А дворянин заведет музыкальную шкатулку, фонограф, граммофон и патефон. Ведь какой же праздник без музыки? — сообщается на сайте музея.
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».
На Рождество юных нижегородцев зовут посетить квест-экскурсии «Зимние волшебники России» (6+). В ходе программы ребята узнают, что у разных народов нашей страны есть свой Дед Мороз. Дети также будут выполнять задания от новогодних персонажей.
— Пройдя все испытания зимних волшебников, вы узнаете, как победить Кощея и вернуть украденные им подарки детям, — пишут организаторы.
Посещение только организованными группами от 3 до 8 человек.
ДК «Красное Сормово».
На рождественские праздники в Нижний Новгород приедет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» со своим бессменным руководителем Робертом Болотным. Концерт ВИА «Синяя птица» (6+) пройдет 7 января в 18:00. Нижегородцы смогут услышать песни, любимые несколькими поколениями, а также окунуться в новогодний фейерверк позитивных эмоций. Со сцены прозвучат такие композиции, как «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал», «Где же ты была», «В 7 часов у Никитских ворот», «Я иду к тебе навстречу».