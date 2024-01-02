Рождество 2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий для взрослых и детей

— В далекой-далекой стране в священной бамбуковой роще обитают двенадцать могущественных зверей. Каждый год один из них становится покровителем Земли. И вот наступает черед самого сильного из них — дракона, но случается непредвиденное и зверей похищают! А это значит, что дракон не вступит в свои права, Новый год не наступит и время остановится…, — говорится в описании к спектаклю.