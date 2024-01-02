Каток на ВДНХ приглашает москвичей на ночные сеансы

Сообщается, что специальные сеансы пройдут в ночь с 6 на 7 и с 25 на 26 января, а также с 14 на 15 февраля с 23:30 до 02:00. Вход на лед из павильонов проката во время ночных сеансов будет прекращаться в 01: 20.