Ночное похолодание до −36 и снегопады ожидаются в Челябинской области

Температура в Челябинской области ночью 3 января опустится до −31 градуса, а при прояснении — до −36 градусов. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, днем в среду по области термометры покажут от −15 до −20 градусов, на севере — до −25. Ожидается снег, местами сильный, возможны метели, а также снежные заносы и гололедица на дорогах.
В такую погоду сотрудники МЧС и ГИБДД рекомендуют южноуральцам по возможности отложить дальние поездки и оставаться дома. Если же очень нужно отправиться в дорогу, следует хорошо подготовиться: проверить исправность авто, взять запас топлива, теплые вещи, еду, автомобильную лопату и буксировочный трос. В случае затруднений на дороге можно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по номеру 112.