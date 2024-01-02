Ночное похолодание до −36 и снегопады ожидаются в Челябинской области

В такую погоду сотрудники МЧС и ГИБДД рекомендуют южноуральцам по возможности отложить дальние поездки и оставаться дома. Если же очень нужно отправиться в дорогу, следует хорошо подготовиться: проверить исправность авто, взять запас топлива, теплые вещи, еду, автомобильную лопату и буксировочный трос. В случае затруднений на дороге можно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по номеру 112.