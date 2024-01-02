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В Республиканском научном Центре экстренной медицинской помощи успешно провели первую трансплантацию печени

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Специалисты Республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи провели свою первую операцию по пересадке печени, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.
В Республиканском научно-исследовательском центре скорой медицинской помощи успешно провели первую трансплантацию печени
Источник: РНЦЭМП

В ходе сложной операции при участии индийских специалистов пациенту, который долгое время боролся с циррозом, была пересажена правая доля печени его сестры. Операция прошла успешно.

Напомним, что в октябре 2017 власти Узбекистана разрешили проводить операции по пересадке печени и почки, а в конце 2019 года Минздрав расширил список родственников, которые могут стать донорами при трансплантации органов.

Первую в Узбекистане операцию по трансплантации части печени провели на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова в феврале 2018 года.

медицина