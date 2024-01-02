Самые популярные фейки года, в которые поверили казахстанцы

На самом деле это не реальное заболевание, а лишь теоретические предположения. Так ВОЗ назвала необнаруженную инфекцию, которая в будущем может привести к новой эпидемии. Чтобы этого не случилось, ученые исследуют известные на сегодня вирусы. В ноябре в Сети распространилось сообщение о новой инфекции под названием СПАРС (SPARS). Даже указывалось время ее появления — с 2025 по 2028 год.