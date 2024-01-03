Кому денег прибавили? С 1 января проиндексированы пенсии, пособия и МРОТ

Новый год начался с индексации самых разных доходов: от зарплат и пенсий, до пособий и материнского капитала. Кому из кузбассовцев ждать прибавки в кошельки и какие дополнительные бонусы есть в нашей области?
Пенсии: +7,5%
По всей стране с 1 января повысили на 7,5% страховые пенсии (включая выплату по потере кормильца). «В целом индексация пенсий коснётся 688 тыс. жителей Кемеровской области. Стоимость пенсионного коэффициента составит 133,05 ₽ Размер фиксированной выплаты для пенсий по старости на обычных условиях повысится до 8134,88 ₽», — рассказала заместитель начальника управления установления пенсий ОСФР по Кемеровской области Лариса Карчина.
Прибавку на 7,5% также получат обладатели маткапитала с 1 февраля. Причём и те, кто пока не трогал свой капитал, и те, у кого не полная сумма на сертификате. Например, если у семьи осталось 375 тыс. руб., то эта сумма будет увеличена до 403 тыс. руб.
Пособия: +5%
«В рамках формирования проекта областного бюджета на 2024 год предусмотрены средства на индексацию на 5% с 1 января 2024 г.: стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организациях; пособий на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством); вознаграждения приёмного родителя; детских пособий и ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области “О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда”, “О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий”, — сообщил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.
В региональном министерстве соцзащиты увеличение коснётся ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда и др. Пятипроцентную прибавку к ежемесячному пособию получат дети-инвалиды и дети, инфицированные ВИЧ.
В связи с индексацией расходы областного бюджета увеличатся на 55 млн руб.
МРОТ: +18,5%
По всей стране с 2024 г. минимальный размер оплаты труда повышается на 18,5% и составляет 19 242 ₽ В Кузбассе к этой сумме добавится ещё районный коэффициент — 30%. Т.о., МРОТ будет 25 014,6 ₽ в месяц — почти на 4 тыс. руб. больше прошлогоднего.
В региональном минтруда уточнили, что на предприятиях среднего и крупного бизнеса минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос ещё больше — до 29 889,6 ₽ в месяц. Это сумма с учётом НДФЛ. Она же рекомендована для других работодателей области. Такое повышение соответствует Кузбасскому соглашению на 2022−2024 гг. (п. 3.48). В сравнении с нынешней «минималкой» по соглашению, это на 7,5% больше.
Кемеровская область входит в число 21 регионов, в которых будет выплачивается повышенный МРОТ.
Мнение эксперта.
Лариса Шутько, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ:
— Повышение МРОТ окажет положительное влияние на жизнь кузбассовцев, так как номинальные значения целого ряда показателей, определяющих уровень жизни людей, вырастут: это и доходы населения за счёт увеличения зарплаты, и размеры социальных пособий, которые рассчитываются на его основе (в связи с временной нетрудоспособностью, по беременности и родам, больничные, по безработице и др. выплаты социального страхования). Кроме того, в 2024 г. увеличивается величина прожиточного минимума до 14,062 тыс. руб. на душу населения. Это должно будет способствовать росту покупательной способности кузбассовцев, особенно тех, кто имеет невысокий уровень доходов.
Однако важно помнить, что темпы роста инфляции могут оказаться выше темпов роста реальных доходов населения, т. е. весь прирост номинальных доходов может быть «съеден» инфляцией, этого нельзя допустить. Уже сегодня в регионе наблюдается инфляционный рост цен на ряд потребительских товаров. По прогнозу регулятора, в 2024 г. среднегодовая инфляция составит 7,2%, её снижение до 4,5% ожидается лишь к концу года. Важно отметить, что региональные власти прилагают все усилия для того, чтобы не допустить снижение доходов и уровня жизни населения, обеспечить его социальную поддержку, а также сохранение заданных темпов реализации масштабных проектов, включая строительство кемеровской объездной дороги и объектов Сибирского кластера искусств.