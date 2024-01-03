Кому денег прибавили? С 1 января проиндексированы пенсии, пособия и МРОТ

Однако важно помнить, что темпы роста инфляции могут оказаться выше темпов роста реальных доходов населения, т. е. весь прирост номинальных доходов может быть «съеден» инфляцией, этого нельзя допустить. Уже сегодня в регионе наблюдается инфляционный рост цен на ряд потребительских товаров. По прогнозу регулятора, в 2024 г. среднегодовая инфляция составит 7,2%, её снижение до 4,5% ожидается лишь к концу года. Важно отметить, что региональные власти прилагают все усилия для того, чтобы не допустить снижение доходов и уровня жизни населения, обеспечить его социальную поддержку, а также сохранение заданных темпов реализации масштабных проектов, включая строительство кемеровской объездной дороги и объектов Сибирского кластера искусств.