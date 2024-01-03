В Междуреченске у дома обрушилась крыша — 40 человек эвакуированы

Вчера, 2 января, вечером обрушилась крыша многоквартирного дома на ул. Интернациональной в Междуреченске. О произошедшем сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. На место выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в доме проживали 40 человек (10 — несовершеннолетние), все были эвакуированы, пострадавших нет. Сотрудниками СУ СКР проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.