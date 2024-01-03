Скончался нижегородский ветеран МВД Геннадий Федулов

Председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Советского района, ветеран МВД России Геннадий Федулов скончался на 75-ом году жизни. Об этом рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.
Геннадий Федорович был полковником милиции. Его не стало 1 января 2024 года — он умер за день до своего дня рождения.
«Очень жаль, что так внезапно оборвалась жизнь одного из самых активных жителей нашего города, который столько сделал для системы МВД, для сообщества ветеранов и инвалидов, для патриотического воспитания детей и молодежи», — написал Лавричев.
Прощание с Геннадием Федоровичем состоится завтра 3 января утром в траурном зале Бугровского кладбища. Он будет похоронен на Первом нижегородском кладбище.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский писатель Валерий Шамшурин скончался на 85-ом году жизни.