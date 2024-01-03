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Скончался нижегородский ветеран МВД Геннадий Федулов

Геннадий Федорович умер за день до своего дня рождения.

Председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Советского района, ветеран МВД России Геннадий Федулов скончался на 75-ом году жизни. Об этом рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Геннадий Федорович был полковником милиции. Его не стало 1 января 2024 года — он умер за день до своего дня рождения.

«Очень жаль, что так внезапно оборвалась жизнь одного из самых активных жителей нашего города, который столько сделал для системы МВД, для сообщества ветеранов и инвалидов, для патриотического воспитания детей и молодежи», — написал Лавричев.

Прощание с Геннадием Федоровичем состоится завтра 3 января утром в траурном зале Бугровского кладбища. Он будет похоронен на Первом нижегородском кладбище.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский писатель Валерий Шамшурин скончался на 85-ом году жизни.