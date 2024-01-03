Ростовским школьникам утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

23 мая школьники будут сдавать географию, литературу и химию. Русский язык будут сдавать 28 мая, математику как базовую, так и профильную — 31 мая. Экзамен по обществознанию назначен на 4 июня, по истории и физике — на 10 июня, по биологии и письменной части иностранных языков — 13 июня. Информатика пройдет 7 и 8 июня, а устная часть иностранных языков — 17 и 18 июня. Резервные дни по всем предметам запланированы на промежуток с 20 июня по 1 июля.