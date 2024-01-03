Ростовским школьникам утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

Определены сроки проведения выпускных экзаменов в школах в том числе Ростовской области в 2024 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзора.
— Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2024 году, — сообщили в ведомстве.
В соответствии с приказами, ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля в досрочный период и с 23 мая по 1 июля в основной и с 4 по 23 сентября — дополнительный.
23 мая школьники будут сдавать географию, литературу и химию. Русский язык будут сдавать 28 мая, математику как базовую, так и профильную — 31 мая. Экзамен по обществознанию назначен на 4 июня, по истории и физике — на 10 июня, по биологии и письменной части иностранных языков — 13 июня. Информатика пройдет 7 и 8 июня, а устная часть иностранных языков — 17 и 18 июня. Резервные дни по всем предметам запланированы на промежуток с 20 июня по 1 июля.
ОГЭ для девятиклассников также пройдет в три периода — досрочный с 23 апреля по 18 мая, основной с 21 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 24 сентября.