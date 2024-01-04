Топ-8 изменений по больничным в Беларуси в 2024: новые правила оплаты, больничный для совместителей и для мам с детьми, увеличение минимального больничного

С одной стороны, работникам, которые трудятся по совместительству, новшества по расчету больничного, которые вступят в силу летом 2024 выгодны, а с другой — не очень. Плюс для них в том, что станут учитывать заработки со всех мест работы. Минус в том, что если по основному месту работы на больничном, но все же были силы трудиться по совместительству, то больничный не оплатят (подробнее здесь).