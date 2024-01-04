На трассах в Самарской области сняли все ограничения

Напомним, сильный снегопад начался вечером во вторник, 2 января, и шел всю ночь и весь день 3 января. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни существенных осадков ждать не стоит. 4 января облачно с прояснениями, снега не будет, а температура воздуха днем — около −14… −19. Ночью с 4 на 5 января похолодает: синоптики обещают −21… −26, а местами до −31. Днем −14… −19, местами до −24. Переменная облачность, без существенных осадков.