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Ремонт сухопутного коридора в Крым через АПП «Армянск» завершат в 2024 году

Трассу через пункт пропуска «Перекоп» приведут в порядок годом позже.
Ремонт сухопутного коридора в Крым через АПП «Армянск» завершат в 2024 году
Источник: телеграм-канал

Сухопутный коридор в Крым из Херсонской области ремонтируют согласно запланированным срокам. Как сообщил губернатор нового региона России Владимир Сальдо, «Росавтодор» может завершить работы на участке через АПП «Армянск» уже в 2024 году.

Работают федералы быстро и качественно, рассчитываю, что в 2024 году дорога из Херсонской области в Крым через Армянск будет приведена в нормативное состояние.

Владимир Сальдо

Отмечается также, что альтернативный маршрут через пункт пропуска «Перекоп» планируют привести в порядок с 2025 года.