В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы

При обморожении нельзя согревать участки тела горячим. Врачи не разрешают опускать обмороженные конечности в теплую воду, согревать в непосредственной близости от огня или батареи. Иначе может получиться ожог. Нельзя растирать пораженные холодом участки тела снегом, потому что участок обморожения от такой меры спасения только увеличится. Запрещено растирать травмированные холодом участки спиртом. Замерзшего человека нужно укутать одеялами и передать медикам.