Из-за техпроблем развязку Четвертого моста в Новосибирске сдадут в 2024 году

Как сказал губернатор Травников на пресс-конференции 20 декабря, для продолжения финансирования строительства моста необходимо внесение изменений в изначальный проект, экономическая корректировка и повторное его согласование в Главгосэкспертизе. Только после этого власти региона продолжат финансирование этого проекта.