Из-за техпроблем развязку Четвертого моста в Новосибирске сдадут в 2024 году

Причиной очередного срыва сроков стали технические проблемы со строительством развязки на площади труда и прекращение финансирования проекта со стороны правительство Новосибирской области из-за отступления от проекта.
Как сказал губернатор Травников на пресс-конференции 20 декабря, для продолжения финансирования строительства моста необходимо внесение изменений в изначальный проект, экономическая корректировка и повторное его согласование в Главгосэкспертизе. Только после этого власти региона продолжат финансирование этого проекта.
Планируется организовать овальные и прямые проезды на площадях Труда и Энергетиков, а также построить трамвайную эстакаду и пешеходные мосты.
По информации ГК «ВИС», в настоящее время концедент и концессионер проводят консультации по поводу спорных вопросов.
Строительная готовность Четвертого моста через Обь, по данным регионального минтранса, составляет 75%.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что прокуратура нашла нарушения в строительстве Четвертого моста в Новосибирске.