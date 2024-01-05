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Крестный ход на Большой Уссурийский остров совершили православные верующие

Порядка 200 человек прошли два километра пешком к святыне и обратно.
Источник: МЧС РФ

Крестным Ходом прошли православные верующие в честь одного из главных религиозных праздников — Рождества Христова. Маршрут паломничества пролегал по реке Уссури к часовне мученика воина Виктора на Большом Уссурийском острове, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС Хабаровского края.

За безопасность людей отвечали спасатели Поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Пограничное управление также оказало содействие Хабаровской епархии в проведении мероприятия.

Верующие шли пешком из с. Казакевичево по акватории реки, поэтому сотрудники МЧС пешим порядком или на снегоходах следили за благополучием участников крестного хода. Службы готовы были оказать помощь, в том числе при получении травм на скользкой поверхности.

Мероприятие прошло без происшествий. Лед был достаточно крепким, а безопасный маршрут заранее был отмечен вешками. Около 200 человек за несколько часов преодолели порядка 2 километров сначала в одну сторону, а потом обратно.

религии