Сильные морозы в Нижегородской области сохранятся до 9 января

Об этом предупредили специалисты ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с опасными погодными явлениями вероятны аварии на системах ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, печного отопления.
Нижегородцам следует внимательно отнестись к применению теплонагревателей и не использовать неисправное оборудование. Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения. ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует в связи с низкими температурами ограничить пребывание на улице.
Особое внимание во время сильных морозов надо уделять здоровью детей и пожилых граждан.
Ранее УГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало правила эксплуатации обогревателей.