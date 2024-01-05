Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сильные морозы в Нижегородской области сохранятся до 9 января

В Нижегородской области в период с 6 по 9 января сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7 и более ниже климатической нормы, которая составляет −7…-10°С.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 63% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом предупредили специалисты ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с опасными погодными явлениями вероятны аварии на системах ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, печного отопления.

Нижегородцам следует внимательно отнестись к применению теплонагревателей и не использовать неисправное оборудование. Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения. ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует в связи с низкими температурами ограничить пребывание на улице.

Особое внимание во время сильных морозов надо уделять здоровью детей и пожилых граждан.

Ранее УГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало правила эксплуатации обогревателей.