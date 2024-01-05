Пожарный в Татарстане сделал предложение невесте, приехав на автоцистерне

Огнеборец задействовал пожарную автоцистерну, еще не поставленную в боевой расчет, и свободных от несения службы коллег, уточнили в Главном управлении МЧС России по Татарстану. Команда пожарных в боевом снаряжении под звуки сирены прибыла к кафе, где находилась невеста Ангелина, и провела развертывание рукавной линии. Войдя в кафе, пожарный торжественно преподнёс девушке кольцо, а его товарищи подарили букет алых роз. Девушка была настолько восхищена сюрпризом, что смогла только сказать «Да!» и «Спасибо!» и обняла жениха.