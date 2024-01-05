Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с приемом препарата от малярии

Исследование проводилось с марта по июнь 2020 года и затрагивает лишь часть периода первой волны пандемии. Именно тогда, как отмечают ученые, гидроксихлорохин назначали пациентам с коронавирусом и подозрением на COVID особенно часто. Авторы научной статьи обращают внимание, что в июне 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о прекращении испытаний гидроксихлорохина в качестве средства для лечения COVID из-за выявленных у пациентов проблем с сердцем. Российский Минздрав исключил гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению коронавируса в мае 2021 года.