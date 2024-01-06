Хабаровский «Амур» обыграл минское «Динамо» и стал ближе к плей-офф

После этого динамовцы утратили территориальный перевес на поле, а игра стала «рваться» на отдельно взятые эпизоды из-за большого количества удалений. Белорусы во втором периоде предоставили соперникам возможность трижды реализовать лишнего — но счет на табло так и оставался минимальным, при этом хабаровчане выровняли статистику по броскам по воротам.

Практически до середины третьего периода болельщики не увидели новых заброшенных шайб, но на 47-й минуте Кирилл Слепец в борьбе за шайбу умело поставил корпус, Артур Гиздатуллин сыграл на подборе, резко вылез на пятак и прошил голкипера белорусской команды — 0:2.



Но все самое интересное ждало игроков впереди. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, спасая матч, поменял сочетания звеньев нападения и это сработало: «зубры» заработали полторы минуты в формате «пять на три», однако пробили Игоря Бобкова только со штрафного броска. За три минуты до сирены, уже в равных составах, Александр Брынцев был наказан за бросок клюшки, и Сэм Энэс бросил вратарю хабаровчан точно под опорную ногу. А за 19 секунд до окончания третьего периода капитан «Динамо» Андрей Стась спас хозяев от поражения и перевел игру в овертайм — 2:2. В дополнительное «тигры» оказались сильнее: Александр Брынцев броском в ближний угол принес важную победу «Амуру».