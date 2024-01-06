Хабаровский «Амур» обыграл минское «Динамо» и стал ближе к плей-офф

В столице Белоруссии состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги, хабаровский клуб «Амур» провел встречу регулярного чемпионата с минским «Динамо». Обе команды борются за место в восьмерке плей-офф, но с немного разными целями — задача Минска удержаться там, а хабаровчанам еще только предстоит туда попасть, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый период остался за минчанами, но лишь по статистике, а не по заброшенным шайбам — «Амур» на первый бросок в створ потратили почти 15 минут. Одним из наиболее активных в составе «Динамо» был Роман Горбунов — он дважды оказывался на острие атаки, но переиграть Игоря Бобкова хозяевам не удалось ни в равных составах, ни дважды подряд в большинстве, которое белорусам подарили дальневосточники. В первом периоде минчане в два раза перебросали «тигров», но ни одна атака не привела к взятию ворот.
После этого динамовцы утратили территориальный перевес на поле, а игра стала «рваться» на отдельно взятые эпизоды из-за большого количества удалений. Белорусы во втором периоде предоставили соперникам возможность трижды реализовать лишнего — но счет на табло так и оставался минимальным, при этом хабаровчане выровняли статистику по броскам по воротам.
Практически до середины третьего периода болельщики не увидели новых заброшенных шайб, но на 47-й минуте Кирилл Слепец в борьбе за шайбу умело поставил корпус, Артур Гиздатуллин сыграл на подборе, резко вылез на пятак и прошил голкипера белорусской команды — 0:2.
Но все самое интересное ждало игроков впереди. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, спасая матч, поменял сочетания звеньев нападения и это сработало: «зубры» заработали полторы минуты в формате «пять на три», однако пробили Игоря Бобкова только со штрафного броска. За три минуты до сирены, уже в равных составах, Александр Брынцев был наказан за бросок клюшки, и Сэм Энэс бросил вратарю хабаровчан точно под опорную ногу. А за 19 секунд до окончания третьего периода капитан «Динамо» Андрей Стась спас хозяев от поражения и перевел игру в овертайм — 2:2. В дополнительное «тигры» оказались сильнее: Александр Брынцев броском в ближний угол принес важную победу «Амуру».
— Мы ожидали, что «Динамо» мощно начнет первый период, но мы выстояли. Во втором была более-менее равная игра, а в третьем мы играли по счету. Содержанием нашей игры я недоволен, но самоотверженность и стойкость нас сегодня спасли и вознаградили в овертайме, — прокомментировал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
По результатам игры, «Амур» сократил отставание от зоны плей-офф Востока до трех очков, при этом проведя на два матча меньше, чем идущая восьмой «Сибирь» — главный конкурент хабаровской команды.