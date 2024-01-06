Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что в пятницу ночью самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения.
По словам Голодовой, из-за ледяного дождя накануне также на запасной аэродром в Саратове были отправлены еще два самолета из Москвы — авиакомпаний «Сибирь» и «Победа».
«На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, <…> аэропорт готов к приему/выпуску и обслуживанию воздушных судов, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов».