Движение транспорта перекроют на ряде улиц района Хамовники 6 и 7 января

Отмечается, что 6 января с 18:00 до 20:00 по участку в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной, а также по улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки проехать сможет только общественный транспорт. При этом с 20:00 6 января до 03:00 7 января данные участки будут полностью перекрыты.