Движение транспорта перекроют на ряде улиц района Хамовники 6 и 7 января

Движение транспорта перекроют на ряде улиц столичного района Хамовники 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 6 января с 18:00 до 20:00 по участку в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной, а также по улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки проехать сможет только общественный транспорт. При этом с 20:00 6 января до 03:00 7 января данные участки будут полностью перекрыты.
При этом 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме, подчеркнули в сообщении.
Также маршруты автобусов м6 и с755 изменятся 6 января на время богослужения в храме Христа Спасителя. В частности, с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: стадион «Лужники» (южн.) — метро «Кропоткинская».
Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00.