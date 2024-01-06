Сотрудники МЧС Кемеровской области будут дежурить у храмов и цервкей

Сотрудники ГУ МЧС России Кемеровской области — Кузбасса во время Рождественской ночи будут дежурить у храмов, соборов и церквей. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС также провели профилактические беседы со служителями и работниками религиозных объектов. Они напомнили о важности соблюдения пожарной безопасности и о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации.
К тому же сотрудники МЧС напомнили жителям Кемеровской области о том, что свечи стоит держать в дали от детей и животных. Тщательно следить, чтобы огонь не оставался без присмотра.