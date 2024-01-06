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Камеры во дворах, оплата контрактов и соревнование махаллей. Как в Узбекистане будут бороться за чистоту в городах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Для профилактики экологических нарушений власти решили привлечь предпринимателей и жителей, установивших фото и видеокамеры на дорогах и в жилых дворах. Различные методы поощрения придумали для работников мусоросборочных пунктов, членов экопатруля, экоактивистов, жителей махаллей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Все эти меры прописаны в указе президента от 4 января. Таким образом, предприниматели, установившие средства фото и видеокамеры для фиксации нарушения правил ПДД на дорогах, получили также право на съемку экологических нарушений.

Возможность установить камеры и зарабатывать на сообщениях о стихийных свалках и других преступлений против природы появится и у обычных граждан. И тем, и другим заплатят 20% от суммы штрафа, выплаченного нарушителем. Это будет осуществляться в рамках проекта «Безопасный город».

Сотрудников Нацгвардии и МВД, привлеченных к работе экопатруля, также будут мотивировать выплатой вознаграждений. За каждое привлечение к ответственности за нарушение они получат 10% от суммы штрафа.

Среди тех, кто работает больше 10 лет на мусоросборочных пунктах и в управлениях благоустройства, начнут проводить конкурс «Защитники гармонии природы». Кроме того, 100 из них получат возможность обучить своих детей или внуков в вузах за счет средств Экологического фонда.

Отличившимся работникам этих сфер и экоактивистам будут каждый месяц выдавать велосипеды и другие поощрительные подарки.

Ежегодно махалли республики будут соревноваться в конкурсе. 14 самых чистых махаллей страны получат, как минимум, 500 миллионов сумов на организацию мусоросборочных пунктов, установку контейнеров и высадку деревьев, а также по служебному электромобилю.

экология