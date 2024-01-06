Камеры во дворах, оплата контрактов и соревнование махаллей. Как в Узбекистане будут бороться за чистоту в городах

Возможность установить камеры и зарабатывать на сообщениях о стихийных свалках и других преступлений против природы появится и у обычных граждан. И тем, и другим заплатят 20% от суммы штрафа, выплаченного нарушителем. Это будет осуществляться в рамках проекта «Безопасный город».